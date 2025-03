Alors que le match entre Novak Djokovic et Sebastian Korda comp­tant pour les quarts de finale du Masters 1000 de Miami a été reporté ce jeudi en raison de la nouvelle règle de l’ATP qui empêche les matchs de commencer après 23 heures (heure locale), Paul Annacone, ancien coach de Pete Sampras et Roger Federer, a estimé que cette déci­sion devrait revenir aux joueurs.

« Écoutez, cela a pris beau­coup de temps à se préparer, et ces gars sont restés assis pendant très long­temps pour jouer. Mon seul problème est qu’il n’y a pas de mise en garde, ou d’ex­cep­tion à la règle, car aucun de ces gars n’al­laient jouer demain (jeudi). Donc, pour moi, c’est une situa­tion où, s’ils veulent tous les deux jouer, on les laisse jouer. Si l’un ne veut pas jouer, on ne joue pas. C’est comme ça que je procé­de­rais. Mais je suis surpris que la règle ne soit pas écrite de cette façon, mais mes jours en tant que membre du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion du circuit sont révolus depuis long­temps », a déclaré l’en­traî­neur améri­cain sur le plateau de Tennis Channel.