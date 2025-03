Alors qu’elle va affronter en finale Aryna Sabalenka qui semble un peu intou­chable, Jessica ne semble pas impres­sionnée. Pourtant les deux joueuses se sont affron­tées 8 fois et c’est la Biélorusse qui mène 6 à 2.

« J’ai l’im­pres­sion d’être l’une des meilleures sur dur, même si Aryna est un peu meilleure que moi, du moins en termes de résul­tats. Elle a remporté l’Open d’Australie et l’US Open, en plus de m’avoir battue à Cincinnati. Ce sera diffi­cile, j’es­père donner le meilleur de moi‐même, ce serait incroyable. Je suis fière d’af­fronter à nouveau l’une des meilleures joueuses sur dur, et de le faire en finale d’un tournoi WTA 1000. Je suis super contente de mon début d’année. J’ai toujours eu le senti­ment de pouvoir gagner ce tournoi. Aryna est très coriace, elle joue avec beau­coup de confiance, même si je pense qu’elle préfère un court un peu plus rapide pour être plus agres­sive et jouer en un ou deux coups. À l’US Open, j’ai eu mes chances, menant 5–3 au deuxième set, qui sait ce qui serait arrivé […] Je sais que j’aurai des oppor­tu­nités si je joue bien, alors je vais tout donner pour en profiter. Je veux apprendre de nos derniers matchs »