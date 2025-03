Lors de sa dernière vidéo Youtube, l’an­cien consul­tant de Canal +, Pierre Ménès, a répondu à une ques­tion d’un abonné sur Gaël Monfils, qualifié pour les huitièmes de finale à Miami où il va affronter Sebastian Korda.

En plus d’avoir estimé que le joueur fran­çais avait fait fausse route à un moment dans sa carrière, Ménès a évoqué une conver­sa­tion privée avec l’an­cien numéro 4 mondial, ex‐directeur de Roland‐Garros et du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Guy Forget.

« À un moment donné, j’étais un petit peu proche de Gael. J’ai déjà été invité dans le box de sa famille pour un match à Paris. On s’était rencontré à l’oc­ca­sion d’un match de charité. Je me rappelle qu’il chaus­sait du 48 et qu’il était plutôt pas mal au foot. Il avait du volume en tant qu’at­ta­quant. Et je me souviens de Guy Forget dans les couloirs de Bercy qui me disait : ‘je ne comprends pas, il a un bazooka dans le bras droit mais on a l’im­pres­sion que parfois, il joue avec un oreiller. »