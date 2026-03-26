Le Français est un « génie » de la remon­tada surtout quand il s’agit du tie‐break.

Arthur a donc réalisé un remake de ce qu’il avait accompli en 8ème de finale à Indian Wells face à Auger‐Alliasime.

Mais ce remake est d’un autre calibre puis­qu’il lui permet d’at­teindre les demi‐finales du Masters1000 de Miami.

Oh le bijou ! Le match de fous !

3 tie‐breaks irres­pi­rables.

2h47 d’efforts de mutants.

Et Fils, mené 6–2 dans le dernier tie‐break, sauve 4 balles de match en alignant 6 points d’affilée.



Paul a été immense.

Arthur, nucléaire, au bout de lui‐même.



Sa 1ère 1⁄ 2 en 1000

Inoubliable pic.twitter.com/H9BhqW2Dxy — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 26, 2026

Dans un match à haute inten­sité face à Tommy Paul, le Français n’a jamais baissé le bras.

Alors qu’il était mené 6 à 2 dans le tie‐break final, il est resté dans sa bulle pour réaliser un authen­tique exploit en rempor­tant 6 points de suite pour clore le débat.

Médusé, Tommy Paul n’a pu que constater les dégâts.

Arthur Fils’ reac­tion after beating Paul in Miami to reach his 1st Masters SF



4 match points saved



He missed 8 months due to injury & said he couldn’t even watch tennis because it just made him want to be on court



He’s back where he belongs



Chills 🇫🇷🥹pic.twitter.com/H0gwkoNG8G — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 26, 2026

Cette victoire un peu folle (6−7 [3], 7–6 [4], 7–6 [6]) lui permet donc d’af­fronter vendredi le Tchèque Jiri Lehecka pour une place en finale, rien que ça, chapeau l’artiste..