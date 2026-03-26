Le Français est un « génie » de la remontada surtout quand il s’agit du tie‐break.
Arthur a donc réalisé un remake de ce qu’il avait accompli en 8ème de finale à Indian Wells face à Auger‐Alliasime.
Mais ce remake est d’un autre calibre puisqu’il lui permet d’atteindre les demi‐finales du Masters1000 de Miami.
Oh le bijou ! Le match de fous !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) March 26, 2026
3 tie‐breaks irrespirables.
2h47 d’efforts de mutants.
Et Fils, mené 6–2 dans le dernier tie‐break, sauve 4 balles de match en alignant 6 points d’affilée.
Paul a été immense.
Arthur, nucléaire, au bout de lui‐même.
Sa 1ère 1⁄2 en 1000
Inoubliable pic.twitter.com/H9BhqW2Dxy
Dans un match à haute intensité face à Tommy Paul, le Français n’a jamais baissé le bras.
Alors qu’il était mené 6 à 2 dans le tie‐break final, il est resté dans sa bulle pour réaliser un authentique exploit en remportant 6 points de suite pour clore le débat.
Médusé, Tommy Paul n’a pu que constater les dégâts.
Arthur Fils’ reaction after beating Paul in Miami to reach his 1st Masters SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 26, 2026
4 match points saved
He missed 8 months due to injury & said he couldn’t even watch tennis because it just made him want to be on court
He’s back where he belongs
Chills 🇫🇷🥹pic.twitter.com/H0gwkoNG8G
Cette victoire un peu folle (6−7 [3], 7–6 [4], 7–6 [6]) lui permet donc d’affronter vendredi le Tchèque Jiri Lehecka pour une place en finale, rien que ça, chapeau l’artiste..
Publié le jeudi 26 mars 2026 à 08:01