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Quatre balles de match de suite sauvées, Arthur Fils est en demi‐finale, quel exploit !

Par
Jean Muller
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Le Français est un « génie » de la remon­tada surtout quand il s’agit du tie‐break. 

Arthur a donc réalisé un remake de ce qu’il avait accompli en 8ème de finale à Indian Wells face à Auger‐Alliasime. 

Mais ce remake est d’un autre calibre puis­qu’il lui permet d’at­teindre les demi‐finales du Masters1000 de Miami.

Dans un match à haute inten­sité face à Tommy Paul, le Français n’a jamais baissé le bras. 

Alors qu’il était mené 6 à 2 dans le tie‐break final, il est resté dans sa bulle pour réaliser un authen­tique exploit en rempor­tant 6 points de suite pour clore le débat.

Médusé, Tommy Paul n’a pu que constater les dégâts.

Cette victoire un peu folle (6−7 [3], 7–6 [4], 7–6 [6]) lui permet donc d’af­fronter vendredi le Tchèque Jiri Lehecka pour une place en finale, rien que ça, chapeau l’artiste..

Publié le jeudi 26 mars 2026 à 08:01

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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