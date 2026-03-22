Issu des qualifications, Rafael Jodar est une des grosses surprises du Masters 1000 de Miami. Au deuxième tour, il n’a fait qu’une bouchée d’Aleksandar Vukic, en 56 petites minutes (6−1, 6–2).
Présent sur le plateau de Tennis Chanel après le match, le jeune Espagnol est revenu sur sa rencontre avec Rafael Nadal, lors de sa participation à Jeddah aux Next Gen Finals. À noter que le taureau de Manacor est ambassadeur de la fédération Saoudienne de tennis.
« J’ai eu l’occasion de parler un peu avec [Nadal]. En fait, [aux Next Gen Finals] c’était la deuxième fois que je le voyais. Mais oui, c’est vraiment une personne sympathique. Il m’a donné quelques conseils et oui, on a eu une conversation très naturelle et très, très normale. C’est vraiment une personne normale. Il m’a dit de ne pas jouer trop de tournois, parce que je pense qu’il y a des joueurs qui essayent de jouer chaque semaine. Et je pense que ce n’est pas bon pour ta santé. Si tu veux être un bon joueur, tu dois être sur le circuit pendant longtemps ».
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 10:21