Issu des quali­fi­ca­tions, Rafael Jodar est une des grosses surprises du Masters 1000 de Miami. Au deuxième tour, il n’a fait qu’une bouchée d’Aleksandar Vukic, en 56 petites minutes (6−1, 6–2).

Présent sur le plateau de Tennis Chanel après le match, le jeune Espagnol est revenu sur sa rencontre avec Rafael Nadal, lors de sa parti­ci­pa­tion à Jeddah aux Next Gen Finals. À noter que le taureau de Manacor est ambas­sa­deur de la fédé­ra­tion Saoudienne de tennis.

« J’ai eu l’oc­ca­sion de parler un peu avec [Nadal]. En fait, [aux Next Gen Finals] c’était la deuxième fois que je le voyais. Mais oui, c’est vrai­ment une personne sympa­thique. Il m’a donné quelques conseils et oui, on a eu une conver­sa­tion très natu­relle et très, très normale. C’est vrai­ment une personne normale. Il m’a dit de ne pas jouer trop de tour­nois, parce que je pense qu’il y a des joueurs qui essayent de jouer chaque semaine. Et je pense que ce n’est pas bon pour ta santé. Si tu veux être un bon joueur, tu dois être sur le circuit pendant longtemps ».