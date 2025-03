Interrogé par Tennis Channel au sujet de son état de forme, l’Américain a presque faire de l’hu­mour tant on sait que sa première balle est l’une des plus effi­caces qu’il existe.

« Je dois mieux servir. Après cette opéra­tion au poignet, j’ai eu beau­coup d’autres problèmes au bras. J’essaie de retrouver cette rési­lience. Je n’ai pas réussi à enchaîner les victoires, même si c’était des matchs très diffi­ciles physi­que­ment. J’ai joué un Challenger la semaine dernière pour cette raison. J’espère pouvoir servir aussi fort que possible, sans avoir à me soucier de mon bras ou de mon dos. C’est l’ob­jectif, et je pense que je m’en rapproche »