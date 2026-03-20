De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Nuno Borges au premier tour du Masters 1000 de Miami, Reilly Opelka a évoqué le compor­te­ment de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en dehors du court. Le 67e mondial a souligné la gentillesse et la bien­veillance des deux meilleurs joueurs actuels.

Reilly Opelka on the origins of his friend­ship with Jannik Sinner 🫂#MiamiOpen pic.twitter.com/ZZwOzDKjt3 — Tennis Channel (@TennisChannel) March 20, 2026

« Jannik est une légende, c’est une personne fantas­tique. Jannik et Alcaraz comptent parmi les joueurs les plus gentils qui soient. Sinner a toujours été comme ça, il n’a pas changé du tout. Je le connais depuis qu’il a 16 ans et c’est une personne adorable, il a toujours du temps pour tout le monde. Il est devenu le meilleur joueur de la planète et rien n’a changé. Je plai­sante toujours avec Sinner et Alcaraz, surtout avec Carlos, en disant que si je frap­pais la balle comme eux, je souri­rais tout le temps », a plai­santé le géant améri­cain qui a fait équipe avec Jannik Sinner en double à Indian Wells.