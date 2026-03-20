De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Nuno Borges au premier tour du Masters 1000 de Miami, Reilly Opelka a évoqué le comportement de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en dehors du court. Le 67e mondial a souligné la gentillesse et la bienveillance des deux meilleurs joueurs actuels.
Reilly Opelka on the origins of his friendship with Jannik Sinner 🫂#MiamiOpen pic.twitter.com/ZZwOzDKjt3— Tennis Channel (@TennisChannel) March 20, 2026
« Jannik est une légende, c’est une personne fantastique. Jannik et Alcaraz comptent parmi les joueurs les plus gentils qui soient. Sinner a toujours été comme ça, il n’a pas changé du tout. Je le connais depuis qu’il a 16 ans et c’est une personne adorable, il a toujours du temps pour tout le monde. Il est devenu le meilleur joueur de la planète et rien n’a changé. Je plaisante toujours avec Sinner et Alcaraz, surtout avec Carlos, en disant que si je frappais la balle comme eux, je sourirais tout le temps », a plaisanté le géant américain qui a fait équipe avec Jannik Sinner en double à Indian Wells.
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 13:29