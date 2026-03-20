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Reilly Opelka : « Je plai­sante toujours avec Sinner et Alcaraz, surtout avec Carlos, en lui disant que si je frap­pais la balle comme lui, je souri­rais tout le temps aussi »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Nuno Borges au premier tour du Masters 1000 de Miami, Reilly Opelka a évoqué le compor­te­ment de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en dehors du court. Le 67e mondial a souligné la gentillesse et la bien­veillance des deux meilleurs joueurs actuels. 

« Jannik est une légende, c’est une personne fantas­tique. Jannik et Alcaraz comptent parmi les joueurs les plus gentils qui soient. Sinner a toujours été comme ça, il n’a pas changé du tout. Je le connais depuis qu’il a 16 ans et c’est une personne adorable, il a toujours du temps pour tout le monde. Il est devenu le meilleur joueur de la planète et rien n’a changé. Je plai­sante toujours avec Sinner et Alcaraz, surtout avec Carlos, en disant que si je frap­pais la balle comme eux, je souri­rais tout le temps », a plai­santé le géant améri­cain qui a fait équipe avec Jannik Sinner en double à Indian Wells.

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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