Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cienne numéro 1 mondiale en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs, s’est exprimée sur l’état de forme actuel de Novak Djokovic (battu dès son entrée en lice à Doha et Indian Wells).

« A un moment donné, on atteint un âge où les choses deviennent plus diffi­ciles. Et à 38 ans, on devient un peu plus lent, un peu plus nerveux, un peu moins confiant, et il n’a pas gagné de tournoi depuis sa victoire aux Jeux olym­piques l’année dernière. Je pense simple­ment que c’est de plus en plus diffi­cile. Vous devez vous convaincre que vous êtes encore assez bon pour gagner les matches. Les autres joueurs commencent à réaliser qu’il n’est pas invin­cible. La victoire mentale pour ces joueurs n’est pas aussi difficile. »