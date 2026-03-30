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Rick Macci sur Jannik Sinner : « Après ses défaites contre Novak Djokovic et Jakub Mensik, beau­coup pensaient qu’il n’était plus le même joueur, et il est déjà de retour au sommet de son art »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis - Miami 2026 - ATP - 27/03/2026

Alors qu’il avait réalisé un début de saison en deçà de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure. 

Titré à Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, l’Italien a réalisé une perfor­mance unique dans l’his­toire du tennis. 

L’ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, ne s’est jamais inquiété pour l’ac­tuel numéro 2 mondial. 

« Le Sunshine Double est désor­mais dans la poche de Sinner. Après ses défaites face à Djokovic et Mensik, beau­coup pensaient qu’il n’était plus le même joueur. Jannik est un joueur d’ex­cep­tion qui a fait ses preuves, et il est de nouveau au sommet de son art. En tennis, c’est parfois un moment micro­sco­pique, infime et décisif, qui fait basculer la victoire et couronne un cham­pion », a réagi le célèbre entraî­neur améri­cain sur le réseau social X. 

Publié le lundi 30 mars 2026 à 13:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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