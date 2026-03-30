Alors qu’il avait réalisé un début de saison en deçà de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure.

Titré à Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, l’Italien a réalisé une perfor­mance unique dans l’his­toire du tennis.

L’ancien forma­teur des soeurs Williams, Rick Macci, ne s’est jamais inquiété pour l’ac­tuel numéro 2 mondial.

The Sunshine Double for the Rocket is now in his back pocket. After losing to Mensik and the Joker many thought he was not the same stroker. Jannik is special and proven and once again he is groovin. Tennis at times is a razor thin micro­scopic key momentum point that triggers… — Rick Macci (@RickMacci) March 30, 2026

« Le Sunshine Double est désor­mais dans la poche de Sinner. Après ses défaites face à Djokovic et Mensik, beau­coup pensaient qu’il n’était plus le même joueur. Jannik est un joueur d’ex­cep­tion qui a fait ses preuves, et il est de nouveau au sommet de son art. En tennis, c’est parfois un moment micro­sco­pique, infime et décisif, qui fait basculer la victoire et couronne un cham­pion », a réagi le célèbre entraî­neur améri­cain sur le réseau social X.