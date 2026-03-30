Alors qu’il avait réalisé un début de saison en deçà de ses attentes, avec une défaite contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie, et face à Jakub Mensik en quarts de finale de l’ATP 500 de Doha, Jannik Sinner a remis les pendules à l’heure.
Titré à Indian Wells et Miami sans concéder le moindre set, l’Italien a réalisé une performance unique dans l’histoire du tennis.
L’ancien formateur des soeurs Williams, Rick Macci, ne s’est jamais inquiété pour l’actuel numéro 2 mondial.
The Sunshine Double for the Rocket is now in his back pocket. After losing to Mensik and the Joker many thought he was not the same stroker. Jannik is special and proven and once again he is groovin. Tennis at times is a razor thin microscopic key momentum point that triggers…— Rick Macci (@RickMacci) March 30, 2026
« Le Sunshine Double est désormais dans la poche de Sinner. Après ses défaites face à Djokovic et Mensik, beaucoup pensaient qu’il n’était plus le même joueur. Jannik est un joueur d’exception qui a fait ses preuves, et il est de nouveau au sommet de son art. En tennis, c’est parfois un moment microscopique, infime et décisif, qui fait basculer la victoire et couronne un champion », a réagi le célèbre entraîneur américain sur le réseau social X.
Publié le lundi 30 mars 2026 à 13:29