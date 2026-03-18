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Rick Macci tranche entre Sinner, Alcaraz et les autres : « On m’a demandé de donner un pronostic pour le vain­queur du Masters 1000 de Miami. Et j’ai le senti­ment que… »

Par
Thomas S
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De plus en plus présent sur la sphère média­tique autour du circuit, Rick Macci a été invité à deviner le vain­queur du Masters 1000 de Miami qui débute ce mercredi.

Manifestement convaincu par le sacre de Jannik Sinner à Indian Wells, l’en­traî­neur améri­cain a jété son dévolu sur l’Italien, notam­ment à cause des condi­tions très parti­cu­lières en Floride. 

« On m’a demandé de donner mon pronostic pour le vain­queur du tournoi masculin de Miami. J’ai juste le senti­ment que Sinner va remporter le doublé : les courts rapides et son style de jeu posent des problèmes à ses adver­saires, et le rebond plus bas lui offre des options et le temps de frapper. »

Pour rappel, le 2e joueur mondial affron­tera Dzumhur ou Buse pour son entrée en lice. 

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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