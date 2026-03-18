De plus en plus présent sur la sphère médiatique autour du circuit, Rick Macci a été invité à deviner le vainqueur du Masters 1000 de Miami qui débute ce mercredi.
Manifestement convaincu par le sacre de Jannik Sinner à Indian Wells, l’entraîneur américain a jété son dévolu sur l’Italien, notamment à cause des conditions très particulières en Floride.
Asked my prediction for the Miami open men winner. Just have a feel Sinner get the daily double as the fast courts and his style gives his opponents trouble and lower bounce gives him options and time to pounce.@janniksin— Rick Macci (@RickMacci) March 18, 2026
« On m’a demandé de donner mon pronostic pour le vainqueur du tournoi masculin de Miami. J’ai juste le sentiment que Sinner va remporter le doublé : les courts rapides et son style de jeu posent des problèmes à ses adversaires, et le rebond plus bas lui offre des options et le temps de frapper. »
Pour rappel, le 2e joueur mondial affrontera Dzumhur ou Buse pour son entrée en lice.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 19:30