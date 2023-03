Casper Ruud est l’ombre de lui même depuis le début de l’année et son choix de partir en tournée avec Nadal à la fin de saison 2022 n’est toujours pas digéré selon certains spécialistes.

Il faut dire que cette stra­tégie tout comme celle d’ar­river presque les mains dans les poches en Australie est vrai­ment diffi­cile à comprendre.

Au final, cela engendre un début de saison indigne de son rang.

Cette nuit, le Norvégien a été dominé en 32ème de finale par Botic van de Zandschulp (6−3, 4–6, 4–6) confir­mant que son niveau de confiance est bien loin des stan­dards de l’an dernier lorsqu’il était à une victoire d’être numéro 1 mondial.

Au final, il arrive sur terre avec un bilan de 4 victoires et 6 défaites et aura très vite beau­coup de points à défendre. On ne peut pas dire qu’il soit dans les meilleures condi­tions pour parvenir à main­tenir sa posi­tion dans la hiérar­chie mondiale.