Arthur Rinderknech ne dispu­tera pas le troi­sième tour sur le Masters 1000 de Miami, la faute au Polonais et 10e joueur mondial, Hubert Hurkacz, qui est aussi le tenant du titre : 6–7(5), 2–6 après 1h40 de jeu.

Pourtant, c’est bien le Tricolore qui semblait le mieux parti en obte­nant le premier une balle de break puis en menant 3–1 et 5–4, deux services à suivre, dans le jeu décisif du premier set.

Sauf que Hurkacz n’a pas disputé le Masters de Turin en fin de saison dernière pour rien et c’est fina­le­ment lui qui s’est montré le plus entre­pre­nant et effi­cace notam­ment grâce à une sublime volée souvent méconnue de son répertoire.

Qualifié pour les seizièmes de finale, le tenant du titre pour­rait de nouveau retrouver un joueur trico­lore en la personne d’Ugo Humbert, opposé à Aslan Karatsev ce samedi.