Interrogé par Tennis Channel à propos de la polé­mique entre Nick Kyrgios et l’ar­bitre de chaise, Carlos Bernardes, Andy Roddick a reconnu que le point de péna­lité récolté par l’Australien n’avait rien à voir avec une conduite anti‐sportive. En revanche, il ne comprend pas sa suren­chère permanente.

« C’est assez facile. Une fois que vous avez un aver­tis­se­ment, vous ne faites rien d’autre qui puisse justi­fier un autre aver­tis­se­ment. Vous savez, Kyrgios dit que cet arbitre est mauvais pour quel­qu’un et que quel­qu’un d’autre pour­rait faire mieux. Je pense qu’il a raison de dire que Carlos, que j’aime bien, a peut‐être été blessé. Cela ne ressemble pas à une conduite anti­spor­tive. Il semble que l’ego de Carlos Bernardes était en jeu ici. Il veut déjà vous donner un aver­tis­se­ment. Il est person­nel­le­ment offensé et donc votre solu­tion au problème est de casser une raquette pour lui donner une pause. C’est là que tu me perds un peu. Ce n’était abso­lu­ment pas la bonne chose à faire si vous voulez gagner ce match de tennis. »