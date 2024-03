Battu après une nouvelle bataille de près de 3h30 de jeu par Tomas Machac au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Andy Murray, malgré sa hache en métal et un âge de plus en plus avancé (37 ans dans deux mois), impose clai­re­ment le respect.

Invité du plateau de Tennis Channel quelques minutes après la défaite du Britannique, l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, lui a rendu un sacré hommage.

« Depuis 2019, avec son problème de hanche, il vous dira qu’il n’est plus le même. Mais ses tripes sont restées les mêmes. Même s’il avait l’ha­bi­tude de renverser ces matchs, et que derniè­re­ment il n’y est pas parvenu, le drame est toujours là, le combat est toujours là. D’une certaine manière, je pense que cette version compro­mise de Murray ajoute presque à son héri­tage, la façon dont il s’est battu ces quatre ou cinq dernières années. Je le respecte certai­ne­ment, mais je ne sais pas si j’au­rais pu le faire. En fait, je ne sais pas si beau­coup d’entre nous auraient pu le faire, alors bravo à lui si c’est la dernière fois que nous le voyons à Miami. C’est un sacré parcours, mon pote. »