Tête de série numéro 4 en Floride et grand favori de la partie basse du tableau avec Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev s’est notam­ment confié sur ses axes de progres­sion lors du média day. Bien conscient qu’il n’est pas encore un joueur « fini », le Russe reste malgré tout très prudent et sait que les choses peuvent tourner très rapi­dem­ment dans ce sport. Confiant mais humble, cela rappelle un certain joueur espa­gnol origi­naire de Majorque…

« Je pense que j’ai un assez haut niveau de jeu pour aller plus loin dans les Masters 1000. Cette semaine sera un grand défi pour voir comment je peux jouer, pour voir si je peux à nouveau être perfor­mant. Chaque semaine est une oppor­tu­nité, c’est aussi l’avan­tage de notre sport, vous pouvez très mal jouer à un endroit et, quelques jours plus tard, vous aurez une autre oppor­tu­nité. Ce n’est pas comme dans les autres sports où il faut encore attendre trois ou quatre mois. J’ai beau­coup de choses à améliorer et je pense que c’est une excel­lente nouvelle de savoir que je peux encore être un meilleur joueur sachant que je joue déjà très bien. Maintenant que je suis dans le top 10, on verra où cela me mène dans le futur. »