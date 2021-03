Andrey Rublev est auda­cieux, et il est rare d’an­noncer la couleur avec autant de convic­tion alors même qu’il est encore en lice dans une épreuve. Mais Rublev a de l’am­bi­tion et il aime le faire savoir. Alors qu’il collec­tionne les ATP ‚500, le Russe voit une belle oppor­tu­nité s’of­frir à lui, en Floride, pour le tournoi de Miami.

« Bien sûr que je vais être prêt et super motivé pour Miami. Je vais l’être d’au­tant plus que nous savons que Nadal, Federer et Thiem n’y seront pas. Cela ouvre les pers­pec­tives. Je peux gagner pas mal de points si je fais des bonnes perfor­mances, c’est presque une occa­sion en or car je suis aussi en forme. »

On rappelle qu’Andrey Rublev n’a jamais soulevé le trophée d’un Masters 1000.