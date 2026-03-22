Pour la deuxième année consé­cu­tive, Andrey Rublev n’a pas gagné un seul match lors de la tournée améri­caine du mois de mars (« Sunshine Double »), à Indian Wells et Miami.

Dans des propos relayés par le média russe Championnat après sa défaite contre Alejandro Tabilo en Floride (6–7[5], 6–2, 6–4), le 16e joueur mondial a insisté sur ses faiblesses du jour sans drama­tiser pour autant.

» Il faut améliorer tous ces petits détails, notam­ment le retour de service. Il va falloir que je me concentre vrai­ment sur le retour, et sur le service aussi, parce qu’on voit clai­re­ment la diffé­rence : il a gagné faci­le­ment des points sur son service. Et moi, j’ai dû me battre, me donner à fond et courir. Et quand on joue sur des petits courts (le court 7 en l’oc­cu­rence, ndlr), où tout est impré­vi­sible, où tout va beau­coup plus vite, le service sauve vrai­ment la mise. C’est pour­quoi main­te­nant, j’au­rais suffi­sam­ment de temps pour travailler tout ça et aller de l’avant. »

Andrey Rublev fera son retour sur terre battue lors du Masters 1000 de Monte‐Carlo, du 4 au 12 avril.