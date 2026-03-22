Pour la deuxième année consécutive, Andrey Rublev n’a pas gagné un seul match lors de la tournée américaine du mois de mars (« Sunshine Double »), à Indian Wells et Miami.
Dans des propos relayés par le média russe Championnat après sa défaite contre Alejandro Tabilo en Floride (6–7[5], 6–2, 6–4), le 16e joueur mondial a insisté sur ses faiblesses du jour sans dramatiser pour autant.
» Il faut améliorer tous ces petits détails, notamment le retour de service. Il va falloir que je me concentre vraiment sur le retour, et sur le service aussi, parce qu’on voit clairement la différence : il a gagné facilement des points sur son service. Et moi, j’ai dû me battre, me donner à fond et courir. Et quand on joue sur des petits courts (le court 7 en l’occurence, ndlr), où tout est imprévisible, où tout va beaucoup plus vite, le service sauve vraiment la mise. C’est pourquoi maintenant, j’aurais suffisamment de temps pour travailler tout ça et aller de l’avant. »
Andrey Rublev fera son retour sur terre battue lors du Masters 1000 de Monte‐Carlo, du 4 au 12 avril.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 15:10