Accueil ATP ATP - Miami

Rublev ne passe toujours pas : « Quand on joue sur des petits courts, tout devient imprévisible »

Par
Baptiste Mulatier
-
204

Pour la deuxième année consé­cu­tive, Andrey Rublev n’a pas gagné un seul match lors de la tournée améri­caine du mois de mars (« Sunshine Double »), à Indian Wells et Miami. 

Dans des propos relayés par le média russe Championnat après sa défaite contre Alejandro Tabilo en Floride (6–7[5], 6–2, 6–4), le 16e joueur mondial a insisté sur ses faiblesses du jour sans drama­tiser pour autant. 

 » Il faut améliorer tous ces petits détails, notam­ment le retour de service. Il va falloir que je me concentre vrai­ment sur le retour, et sur le service aussi, parce qu’on voit clai­re­ment la diffé­rence : il a gagné faci­le­ment des points sur son service. Et moi, j’ai dû me battre, me donner à fond et courir. Et quand on joue sur des petits courts (le court 7 en l’oc­cu­rence, ndlr), où tout est impré­vi­sible, où tout va beau­coup plus vite, le service sauve vrai­ment la mise. C’est pour­quoi main­te­nant, j’au­rais suffi­sam­ment de temps pour travailler tout ça et aller de l’avant. »

Andrey Rublev fera son retour sur terre battue lors du Masters 1000 de Monte‐Carlo, du 4 au 12 avril. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 15:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.