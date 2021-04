Andrey Rublev a encore livré une belle pres­ta­tion face à la révé­la­tion du tournoi l’Américain Sebastian Korda : 7–5, 7–6. Seul top 10 encore en course, le Russe devient assez logi­que­ment le favori, une situa­tion qui risque de peser sur ses épaules d’au­tant que l’on sait qu’Andrey est un joueur assez émotif : « Même si je suis le seul Top‐10 à avoir atteint les demi‐finales, je ne vais pas tout de suite me dire que je suis le favori du tournoi car j’ai beau­coup de respect pour tous les joueurs qui sont encore dans la compé­ti­tion. Hurkacz m’a battu l’an dernier. J’ai perdu contre Roberto Bautista Agut, il y a à peine deux semaines, Jannik domine beau­coup de joueurs, même le Top 10 je pense. Alors peut‐être qu’être le seul Top 10 encore dans la course me fait ressentir plus de pres­sion » a expliqué le Russe.

Ce que l’on sait déjà c’est que celui qui soulè­vera le trophée dimanche rallon­gera d’une unité les noms des cham­pions ayant gagné un Master1000.