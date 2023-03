De passage en confé­rence de presse avant son entrée en lice contre Marton Fucsovics à Miami, Holger Rune a déclaré qu’il se sentait capable de devenir encore beau­coup plus fort à l’avenir. Il faut dire qu’il ne fêtera ses 20 ans que dans six jours, le 29 avril prochain.

« Je vois que je grandis dans tous les domaines, j’ai encore 19 ans et je sais que j’ai encore beau­coup à apprendre, heureu­se­ment. Une carrière de tennisman est un long voyage au cours duquel vous devez améliorer de petits détails chaque jour, alors j’es­père que cette pers­pec­tive m’ai­dera beau­coup à l’avenir. Si vous me demandez main­te­nant, je pense que je suis à 60% de mon poten­tiel, le fait que j’ai 19 ans me fait penser que j’ai encore beau­coup à apprendre, je suis loin d’être un vétéran. Cela peut parfois être un peu frus­trant, mais je vais garder les choses posi­tives, comme le fait qu’à cet âge je suis déjà n°8 mondial et que j’évolue encore petit à petit », a déclaré le vain­queur du Masters 1000 de Paris‐Bercy.