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Rusedski sur Alcaraz : « J’ai simple­ment l’im­pres­sion que Sinner est meilleur dans ce domaine »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la gestion du calen­drier de Carlos Alcaraz, qu’il juge moins bonne que celle de son grand rival, Jannik Sinner. 

« Il s’agit de trouver l’équilibre entre ne pas trop jouer et ne pas jouer assez, car il aime disputer beau­coup de tour­nois. Il a disputé l’ex­hi­bi­tion en Corée en début d’année et j’ai simple­ment l’impression que Sinner planifie un peu mieux son calen­drier. Mais on ne peut pas dire qu’une seule défaite soit syno­nyme de crise, surtout vu la façon dont il a commencé cette année. Un début d’année abso­lu­ment brillant. C’est inté­res­sant de voir son état d’esprit à Miami, car son entraî­neur, Samuel Lopez, a connu un parcours de rêve depuis qu’il a pris les rênes. C’est le meilleur début de saison de toute la carrière de Carlos. Il a remporté l’Open d’Australie, deve­nant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à gagner les quatre titres du Grand Chelem. Il n’a perdu aucun match jusqu’à Indian Wells, et il a tout de même atteint les demi‐finales. »

Tombeur de Joao Fonseca pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Alcaraz a déjà fait mieux que l’année dernière en Floride. Il affron­tera Sebastian Korda pour une place en huitièmes de finale. 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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