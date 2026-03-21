Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la gestion du calendrier de Carlos Alcaraz, qu’il juge moins bonne que celle de son grand rival, Jannik Sinner.
« Il s’agit de trouver l’équilibre entre ne pas trop jouer et ne pas jouer assez, car il aime disputer beaucoup de tournois. Il a disputé l’exhibition en Corée en début d’année et j’ai simplement l’impression que Sinner planifie un peu mieux son calendrier. Mais on ne peut pas dire qu’une seule défaite soit synonyme de crise, surtout vu la façon dont il a commencé cette année. Un début d’année absolument brillant. C’est intéressant de voir son état d’esprit à Miami, car son entraîneur, Samuel Lopez, a connu un parcours de rêve depuis qu’il a pris les rênes. C’est le meilleur début de saison de toute la carrière de Carlos. Il a remporté l’Open d’Australie, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à gagner les quatre titres du Grand Chelem. Il n’a perdu aucun match jusqu’à Indian Wells, et il a tout de même atteint les demi‐finales. »
Tombeur de Joao Fonseca pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Alcaraz a déjà fait mieux que l’année dernière en Floride. Il affrontera Sebastian Korda pour une place en huitièmes de finale.
Publié le samedi 21 mars 2026 à 12:24