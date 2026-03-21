Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski a évoqué la gestion du calen­drier de Carlos Alcaraz, qu’il juge moins bonne que celle de son grand rival, Jannik Sinner.

« Il s’agit de trouver l’équilibre entre ne pas trop jouer et ne pas jouer assez, car il aime disputer beau­coup de tour­nois. Il a disputé l’ex­hi­bi­tion en Corée en début d’année et j’ai simple­ment l’impression que Sinner planifie un peu mieux son calen­drier. Mais on ne peut pas dire qu’une seule défaite soit syno­nyme de crise, surtout vu la façon dont il a commencé cette année. Un début d’année abso­lu­ment brillant. C’est inté­res­sant de voir son état d’esprit à Miami, car son entraî­neur, Samuel Lopez, a connu un parcours de rêve depuis qu’il a pris les rênes. C’est le meilleur début de saison de toute la carrière de Carlos. Il a remporté l’Open d’Australie, deve­nant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire à gagner les quatre titres du Grand Chelem. Il n’a perdu aucun match jusqu’à Indian Wells, et il a tout de même atteint les demi‐finales. »

Tombeur de Joao Fonseca pour son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, Alcaraz a déjà fait mieux que l’année dernière en Floride. Il affron­tera Sebastian Korda pour une place en huitièmes de finale.