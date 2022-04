Casper Ruud et Carlos Alcaraz vont se retrouver ce dimanche à 19h (heure fran­çaise) en finale du Masters 1000 de Miami. Ils se sont affrontés qu’une seule fois pour le moment, c’était il y a près d’un an, le 9 avril 2021, sur terre battue, en quarts de finale du tournoi de Marbella. Battu 6–2, 6–4, le Norvégien, élogieux envers son futur adver­saire, en garde un souvenir douloureux.

« Nous pouvons tous voir à quel point Alcaraz est talen­tueux, il comprend très bien le jeu, il a une menta­lité prodi­gieuse et il choisit parfai­te­ment le coup adapté au bon moment. À son plus haut niveau, il est impres­sion­nant, mais il prend aussi beau­coup de risques. Espérons qu’il fasse des erreurs. Quand il m’a battu, il était tota­le­ment exalté, il m’a fait sentir que je n’avais aucune chance, alors main­te­nant je vais essayer d’uti­liser cette expé­rience parce que je veux me venger », a avoué le 8e mondial, qui, comme Carlos Alcaraz, va jouer sa première finale de Masters 1000.