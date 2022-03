Demi‐finaiste surprise à Miami, Casper Ruud est très heureux des perfor­mances qu’il a accom­plie sur dur alors que ce n’est pas forcé­ment sa surface favorite.

« C’est une soirée très exci­tante pour moi et cela signifie beau­coup pour moi d’être en demi‐finale une demi‐finale d’un Masters 1000 sur terrain dur. C’était la clé pour très bien servir, je suis resté agressif à tout moment et mon entraî­ne­ment a fonc­tionné, faisant comprendre à Sascha que il devait très bien faire pour me battre aujourd’hui. J’ai réussi à me sortir d’une situa­tion diffi­cile dans le deuxième set, quand un bandage au pied s’est détaché et j’ai eu du mal à bien bouger. J’ai dû changer de chaus­settes. J’espère être prêt pour les demi‐finales », a commenté le Norvégien.