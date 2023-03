Depuis sa finale de l’US Open perdue face à Carlos Alcaraz en septembre dernier et si l’on excepte égale­ment sa finale contre Novak Djokovic au Masters, Casper Ruud a beau­coup de mal à enchaîner les perfor­mances. A Miami, il défend beau­coup de points puis­qu’il avait atteint la finale en 2022, qu’il avait égale­ment perdu contre Alcaraz.

Soulagé après sa victoire au 1er tour contre Ilya Ivashka (6−2, 6–3), le numéro 4 mondial a fait part de ses espoirs pour la suite.

« Je veux croire qu’un match puisse tout changer, mais il y a encore beau­coup de parties à jouer et encore beau­coup de bons joueurs dans le tournoi. Cela fait presque deux semaines que je n’ai pas joué de match après ma défaite précoce à Indian Wells. J’ai travaillé dur et je suis arrivé à Miami avec de bons souve­nirs de l’année dernière. L’année dernière, je ne dirai pas que j’ai changé de cap parce que j’ai gagné à Buenos Aires, mais j’ai eu une bles­sure qui m’a empêché de jouer pendant deux ou trois semaines et j’ai perdu tôt à Indian Wells. Quand les gens m’avaient demandé quelles étaient mes attentes, j’avais dit que je voulais juste bien finir sur dur et j’avais fina­le­ment atteint la finale, », s’est souvenu le Norvégien qui aime­rait rééditer la même performance.