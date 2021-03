Même s’il n’est pas celui dont on entend le plus parler, Emil Ruusuvuori (21 ans) est l’un des grands espoirs du tennis mondial. Le Finlandais a confirmé tout son poten­tiel après avoir battu Alexander Zverev en trois sets à Miami ce vendredi. Ruusuvuori a livré une analyse pleine de matu­rité après sa victoire…

« Avoir l’op­por­tu­nité d’af­fronter les meilleurs du monde est quelque chose dont il faut être recon­nais­sant car cela vous permet d’ap­prendre beau­coup. J’ai déjà affronté Rublev la semaine dernière et ce match a joué un rôle clé dans la déter­mi­na­tion de mon tennis. Je suis fier de la façon dont j’ai joué aujourd’hui. J’avais la capa­cité de faire des chan­ge­ments tactiques, notam­ment à la volée. Il est évident qu’il n’al­lait pas bien, mais ce n’est pas facile de gérer ça parfois pour l’ad­ver­saire. J’ai su rester concentré et faire les choses que le jeu me deman­dait. Au début du match je me suis préci­pité, je voulais être très agressif, acquérir l’ini­tia­tive du jeu. C’est quelque chose qu’il ne faut pas trop faire ici car le court est très lent. Il vaut mieux attendre la bonne oppor­tu­nité, prendre de bonnes déci­sions tactiques et être fort menta­le­ment pour gérer des matchs de ce niveau », a constaté Emil Ruusuvuori en confé­rence de presse.