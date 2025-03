Aryna s’est toujours exprimé libre­ment sur tous les sujets qui sont liés à la vie d’un cham­pion. La fille n’a peut de rien sur et en dehors du court. Interrogé au sujet du procès intenté par à l’ATP, la WTA et l’ITF, elle a clai­re­ment expliqué le point qui était le plus impor­tant pour elle.

« Honnêtement, je n’ai pas eu beau­coup de temps pour cher­cher des infor­ma­tions, car je ne voulais pas m’y attarder, car j’es­sayais de me concen­trer sur mon tennis. Je ne voulais pas m’énerver. J’aimerais que non seule­ment les joueuses de la WTA, mais toutes les joueuses, reçoivent un pour­cen­tage plus élevé de leurs gains en tour­nois, et en parti­cu­lier en Grand Chelem. Je pense que c’est juste. Si l’on regarde d’autres sports, le pour­cen­tage fonc­tionne un peu diffé­rem­ment, donc c’est mon seul souhait. »