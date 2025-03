Sasa Ozmo suit Novak Djokovic depuis le début de sa carrière. Il connait très bien le cham­pion serbe et il a toujours eu un lien privi­légié avec lui.

Interrogé sur la période compli­quée que vit Novak, Sasa estime qu’il a déjà grillé quelques jokers, que le tournoi de Miami est plus qu’im­por­tant pour la suite de la saison .

« Quel que soit son adver­saire au deuxième tour (Medjedovic ou Hijikata), j’es­père que Novak abor­dera ce match avec le plus grand sérieux. Il ne peut pas se permettre de perdre à nouveau, une quatrième défaite consé­cu­tive serait vrai­ment de trop. Je ne vois pas comment cela n’af­fec­te­rait pas sa confiance et sa volonté. J’espère que Novak s’est bien préparé et qu’on le verra au moins atteindre les quarts de finale à Miami. »