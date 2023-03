Trois victoires, quinze défaites. C’est le bilan de Diego Schwartzman sur ses dix‐huit derniers matchs depuis sa élimi­na­tion au 3e tour de l’US Open en septembre 2022. S’il a vécu des mois compli­qués sur et en dehors du court, l’Argentin ne lâche rien. Tombeur du Chinois Wu (7−6, 6–1), il a réussi son entrée en lice à Miami comme à Indian Wells.

Après son succès, il en a profité pour s’ex­primer à propos des critiques voire même des insultes régu­lières qu’il reçoit sur internet.

« C’est la liberté des réseaux sociaux. Si je fais le point, j’ai plus de gens qui me soutiennent. Dieu merci, j’ai cet avan­tage qui me fait du bien parfois. Mais il faut savoir vivre avec ça et il y a des moments où il faut peut‐être utiliser les outils des réseaux sociaux pour essayer de moins lire ces commen­taires haineux ou de ne pas s’en préoc­cuper. Si je regarde tout ce que j’ai fait dans ma carrière, je n’ai pas à me plaindre. Je ne suis pas à mon meilleur niveau, mais je fais 120 % de ce que je dois faire pour bien jouer. »

Peke Schwartzman sobre los haters en las redes sociales pic.twitter.com/z4K53kbpDy — Danny Miche (@dannymiche) March 25, 2023

Le 38e mondial actuel défiera Holger Rune pour une place en huitièmes de finale du Masters 1000 floridien.