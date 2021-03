Comme plusieurs autres joueurs, Diego Schwartzman a été invité à s’ex­primer sur les nombreuses absences à Miami, notam­ment celles de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem ou encore Stanislas Wawrinka. La baisse consi­dé­rable du prize‐money est‐elle la raison prin­ci­pale ? En partie selon l’Argentin…

« Je pense que beau­coup de joueurs déclarent forfait car parfois les tour­nées sont très longues et compli­quées. Les bulles dans lesquelles nous entrons n’ont aucune flexi­bi­lité : il y a des joueurs qui choi­sissent de se reposer et de ne pas venir, restant à la maison pendant un certain temps, et plus encore avec la ques­tion de 50% des points de clas­se­ment (50% des points gagnés sur les tour­nois de 2019 sont retirés). Tout est un peu compliqué, avec la déva­lua­tion écono­mique qui fait hésiter beau­coup d’ac­teurs à venir. Pour beau­coup il est diffi­cile de se rendre aux États‐Unis et puis repartir en Europe. Je pense que tout devrait commencer à se détendre un peu, non seule­ment pour que les joueurs soient dans un circuit plus tradi­tionnel et plus normal, mais aussi pour que les tour­nois regagnent un peu de public dans les tribunes », a émis Diego Schwartzman.