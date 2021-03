Tête de série numéro 5 en l’ab­sence du Big 3, Diego Schwartzman est resté plusieurs jours à Acapulco pour s’entraîner dans un cadre plus sympa­thique et aussi pour éviter « les nombreuses infec­tions liées au Covid à Miami ». Bien présent pour le média day, l’Argentin a évoqué la triste période que traversent actuel­le­ment les tour­nois du monde entier.

« Il me semble que les tour­nois souffrent de la tris­tesse ambiante. C’est ce qui se passe, ce qui se passe dans le monde, avec des pays qui ouvrent et ferment leurs fron­tières, avec des quaran­taines… C’est diffi­cile pour les villes qui accueillent les tour­nois, qui permettent aux joueurs de 60 pays diffé­rents d’en­trer sans savoir comment ils entrent. Permettre au public de parti­ciper entiè­re­ment pour­rait générer un cercle vicieux qui peut aussi être préju­di­ciable au pays dans lequel nous venons. Il est clair que c’est une image triste, et que cela fait perdre beau­coup d’argent aux tour­nois ainsi qu’aux joueurs. »