Magnifique tombeur de Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Sebastian Korda a remporté sa deuxième victoire en six duels contre l’Espagnol et enre­gistré la première victoire de sa carrière contre un numéro 1 mondial.

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain de 25 ans, 36e mondial, a donné la clef de sa victoire.

Korda after beating Carlos Alcaraz in Miami



“How does it feel?”



Sebi : “It feels great. I took the scenic route that’s for sure 😂. A little more stress than I would want but happy with how I played and stayed with it. Kept belie­ving. I got myself in some nasty situa­tions 😂.… pic.twitter.com/PGk2ssl4Zp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2026

« Notre objectif était de ne pas en faire trop. C’est là qu’on se met en diffi­culté. C’est un peu ce qu’il attend : que tu commences à disperser tes coups et que tu te mettes en diffi­culté face à lui. Je veux dire la vitesse de la balle. Pas ma façon de jouer : j’ai été aussi agressif que possible. J’ai très bien servi tout au long du match. C’est ce qu’il faut faire pour battre un joueur comme lui. Il est incroyable dans tous les aspects de son jeu. Déplacements, volées, coup droit, revers… il n’y a rien qu’il ne sache pas faire. Je devais être agressif. Je devais lui prendre la balle et remporter le point. »