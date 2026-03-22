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Sebastian Korda, après sa victoire contre Carlos Alcaraz : « Mon objectif était de ne pas en faire trop, car c’est un peu ce qu’il attend »

Par
Baptiste Mulatier
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Magnifique tombeur de Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Sebastian Korda a remporté sa deuxième victoire en six duels contre l’Espagnol et enre­gistré la première victoire de sa carrière contre un numéro 1 mondial. 

Lors de l’in­ter­view sur le court, l’Américain de 25 ans, 36e mondial, a donné la clef de sa victoire. 

« Notre objectif était de ne pas en faire trop. C’est là qu’on se met en diffi­culté. C’est un peu ce qu’il attend : que tu commences à disperser tes coups et que tu te mettes en diffi­culté face à lui. Je veux dire la vitesse de la balle. Pas ma façon de jouer : j’ai été aussi agressif que possible. J’ai très bien servi tout au long du match. C’est ce qu’il faut faire pour battre un joueur comme lui. Il est incroyable dans tous les aspects de son jeu. Déplacements, volées, coup droit, revers… il n’y a rien qu’il ne sache pas faire. Je devais être agressif. Je devais lui prendre la balle et remporter le point. »

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 23:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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