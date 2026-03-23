Dans la tête d’un joueur de tennis, c’est souvent complexe. Quand tout va bien, le champion surfe mais quand un évènement qui n’est pas attendu arrive alors il peut vite avoir un perte de confiance et le début d’un trou noir. C’est ce qu’à endurer Sebastian, victime d’une blessure. Il a donc du se reconstruire et visiblement c’est une discussion avec John McEnroe qui a été le point de basculement.
« Si je n’avais pas joué à San Diego, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Il y a aussi eu une rencontre marquante, celle avec John McEnroe. Nous avons parlé de la façon dont je trouverais ma place sur le court, de qui je suis vraiment . Nous avons aussi aborder un sujet essentiel, celui qui consiste à savoir qui on est vraiment, pourquoi on joue au tennis et pourquoi on aime ça. Cela a été fondamental pour moi. Je lui suis très reconnaissant »
Publié le lundi 23 mars 2026 à 11:54