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Sebastian Korda : « Merci à John McEnroe »

Par
Jean Muller
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Dans la tête d’un joueur de tennis, c’est souvent complexe. Quand tout va bien, le cham­pion surfe mais quand un évène­ment qui n’est pas attendu arrive alors il peut vite avoir un perte de confiance et le début d’un trou noir. C’est ce qu’à endurer Sebastian, victime d’une bles­sure. Il a donc du se recons­truire et visi­ble­ment c’est une discus­sion avec John McEnroe qui a été le point de basculement.

« Si je n’avais pas joué à San Diego, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Il y a aussi eu une rencontre marquante, celle avec John McEnroe. Nous avons parlé de la façon dont je trou­ve­rais ma place sur le court, de qui je suis vrai­ment . Nous avons aussi aborder un sujet essen­tiel, celui qui consiste à savoir qui on est vrai­ment, pour­quoi on joue au tennis et pour­quoi on aime ça. Cela a été fonda­mental pour moi. Je lui suis très recon­nais­sant »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 11:54

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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