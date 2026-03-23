Dans la tête d’un joueur de tennis, c’est souvent complexe. Quand tout va bien, le cham­pion surfe mais quand un évène­ment qui n’est pas attendu arrive alors il peut vite avoir un perte de confiance et le début d’un trou noir. C’est ce qu’à endurer Sebastian, victime d’une bles­sure. Il a donc du se recons­truire et visi­ble­ment c’est une discus­sion avec John McEnroe qui a été le point de basculement.

« Si je n’avais pas joué à San Diego, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Il y a aussi eu une rencontre marquante, celle avec John McEnroe. Nous avons parlé de la façon dont je trou­ve­rais ma place sur le court, de qui je suis vrai­ment . Nous avons aussi aborder un sujet essen­tiel, celui qui consiste à savoir qui on est vrai­ment, pour­quoi on joue au tennis et pour­quoi on aime ça. Cela a été fonda­mental pour moi. Je lui suis très recon­nais­sant »