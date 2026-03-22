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Shevchenko, tombeur surprise Shelton : « Je suis quelqu’un de très émotif. Quand Ben est lui aussi survolté et que je dois jouer contre tout le stade, j’ai besoin d’au moins trois gars pour me soutenir »

Par
Jean Muller
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Tennis - Madrid 2023

Dans cette nuit de samedi, le second tour du Masters 1000 de Miami a livré un scénario inat­tendu. Opposé à Alexander Shevchenko, Ben Shelton a pris la porte dès son entrée en lice au terme de 2h28 de jeu (7−6, 6–7, 3–6).

Plus surpre­nant, le Kazakh a fait la diffé­rence par la puis­sance de son coup droit, forçant la neuvième raquette mondiale à jouer des balles neutres, scel­lant l’issue de la rencontre, après deux premières manches disputées.

En inter­view sur le court, le 84e joueur mondial estime avoir livré cette pres­ta­tion grâce à un supplé­ment d’âme impulsé par son clan.

« Il faut se donner à 100 % pour rester dans le match tout le temps face à ce genre de joueurs. Je suis resté dans le coup. À un moment, je me suis senti un peu fatigué. Dès que j’ai retrouvé mon élan, j’ai pu redonner de l’énergie à l’équipe. C’est comme ça que ça s’est passé. Je suis juste quelqu’un de très émotif. J’adore quand mon équipe est survoltée. J’ai adoré chaque seconde de ça. Et quand Ben est lui aussi survolté et que je dois jouer contre tout le stade, j’ai besoin d’au moins trois gars là‐bas pour me soutenir ».

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 08:13

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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