Dans cette nuit de samedi, le second tour du Masters 1000 de Miami a livré un scénario inat­tendu. Opposé à Alexander Shevchenko, Ben Shelton a pris la porte dès son entrée en lice au terme de 2h28 de jeu (7−6, 6–7, 3–6).

Plus surpre­nant, le Kazakh a fait la diffé­rence par la puis­sance de son coup droit, forçant la neuvième raquette mondiale à jouer des balles neutres, scel­lant l’issue de la rencontre, après deux premières manches disputées.

En inter­view sur le court, le 84e joueur mondial estime avoir livré cette pres­ta­tion grâce à un supplé­ment d’âme impulsé par son clan.

Alexander Shevchenko after beating Ben Shelton in Miami



“You never gave up and kept the energy up. What was the menta­lity required tonight?”



Alex : “It takes 100% to stay in the match all the time against these kind of players. I stayed. There was a moment where I was feeling a… pic.twitter.com/5OTvwkPPEZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 22, 2026

« Il faut se donner à 100 % pour rester dans le match tout le temps face à ce genre de joueurs. Je suis resté dans le coup. À un moment, je me suis senti un peu fatigué. Dès que j’ai retrouvé mon élan, j’ai pu redonner de l’énergie à l’équipe. C’est comme ça que ça s’est passé. Je suis juste quelqu’un de très émotif. J’adore quand mon équipe est survoltée. J’ai adoré chaque seconde de ça. Et quand Ben est lui aussi survolté et que je dois jouer contre tout le stade, j’ai besoin d’au moins trois gars là‐bas pour me soutenir ».