Dans cette nuit de samedi, le second tour du Masters 1000 de Miami a livré un scénario inattendu. Opposé à Alexander Shevchenko, Ben Shelton a pris la porte dès son entrée en lice au terme de 2h28 de jeu (7−6, 6–7, 3–6).
Plus surprenant, le Kazakh a fait la différence par la puissance de son coup droit, forçant la neuvième raquette mondiale à jouer des balles neutres, scellant l’issue de la rencontre, après deux premières manches disputées.
En interview sur le court, le 84e joueur mondial estime avoir livré cette prestation grâce à un supplément d’âme impulsé par son clan.
« Il faut se donner à 100 % pour rester dans le match tout le temps face à ce genre de joueurs. Je suis resté dans le coup. À un moment, je me suis senti un peu fatigué. Dès que j’ai retrouvé mon élan, j’ai pu redonner de l’énergie à l’équipe. C’est comme ça que ça s’est passé. Je suis juste quelqu’un de très émotif. J’adore quand mon équipe est survoltée. J’ai adoré chaque seconde de ça. Et quand Ben est lui aussi survolté et que je dois jouer contre tout le stade, j’ai besoin d’au moins trois gars là‐bas pour me soutenir ».
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 08:13