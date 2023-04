Au micro sur le court après sa défaite, Jannik n’a pas manqué d’hu­mour. Après avoir féli­cité comme il se doit Daniil pour sa victoire et son incroyable parcours depuis le début de l’année, l’Italien lui a envoyé un message assez rigolo concer­nant l’ocre qui sera d’ac­tua­lité pendant les prochaines semaines.

« Tout d’abord, féli­ci­ta­tions à Daniil, non seule­ment pour ce tournoi mais pour les cinq derniers où il a atteint au moins la finale. Félicitations à toi et à toute ton équipe. Maintenant, la tournée sur terre battue commence, nous allons voir comment tu vas t’en sortir. Miami est un endroit très spécial pour moi, il y a deux ans j’ai joué la finale, je n’ai pas gagné, je n’ai pas gagné cette année non plus, mais j’es­père qu’un jour je pourrai ramener le grand trophée à la maison ».