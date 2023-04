Une nouvelle fois battu par Daniil Medvedev, la 6e défaite en autant de confron­ta­tions, ce dimanche en finale du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner a déclaré au micro du stade lors de la tradi­tion­nelle remise des prix qu’il ne sentait pas très bien lors qu’il s’est réveillé ce dimanche matin.

« Bonjour tout le monde. Tout d’abord, je voudrais féli­citer Daniil pour sa victoire d’au­jourd’hui ainsi que pour ses cinq finales de suite, il joue un tennis incroyable. Maintenant que la saison sur terre battue commence, voyons comment tu vas t’en sortir (rires des deux joueurs). Merci à mon équipe. Ce matin, en me réveillant, je ne me sentais pas très bien, comme un peu malade. Alors merci pour pour votre soutien et votre énergie. Malheureusement, je n’ai pas pu jouer mon meilleur tennis aujourd’hui (dimanche). Merci à tous, à l’année prochaine. »