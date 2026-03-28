Alors qu’il a réalisé une excel­lente perfor­mance contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev s’est incliné pour la septième fois de suite face à l’Italien.

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le numéro 2 mondial a expliqué ce qui avait fait la diffé­rence sur ce match. Et son analyse n’a rien de sorcier…

« J’ai trouvé que c’était un match de très grande qualité de la part des deux joueurs. Au final, ce sont quelques points qui ont fait la diffé­rence, j’ai très bien servi en fin de match et cela m’a beau­coup aidé, donc je suis très content de ma performance. »

Pour écrire l’histoire dimanche en finale, en réali­sant le Sunshine Double (qui consiste à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami), Jannik Sinner affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka (22e mondial), facile tombeur d’Arthur Fils (6−2, 6–2).