Alors qu’il a réalisé une excellente performance contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev s’est incliné pour la septième fois de suite face à l’Italien.
Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le numéro 2 mondial a expliqué ce qui avait fait la différence sur ce match. Et son analyse n’a rien de sorcier…
« J’ai trouvé que c’était un match de très grande qualité de la part des deux joueurs. Au final, ce sont quelques points qui ont fait la différence, j’ai très bien servi en fin de match et cela m’a beaucoup aidé, donc je suis très content de ma performance. »
Pour écrire l’histoire dimanche en finale, en réalisant le Sunshine Double (qui consiste à remporter consécutivement les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami), Jannik Sinner affrontera le Tchèque Jiri Lehecka (22e mondial), facile tombeur d’Arthur Fils (6−2, 6–2).
Publié le samedi 28 mars 2026 à 13:26