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Sinner, après sa septième victoire de suite contre Zverev : « C’est ce qui fait la différence »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il a réalisé une excel­lente perfor­mance contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev s’est incliné pour la septième fois de suite face à l’Italien. 

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire, le numéro 2 mondial a expliqué ce qui avait fait la diffé­rence sur ce match. Et son analyse n’a rien de sorcier…

« J’ai trouvé que c’était un match de très grande qualité de la part des deux joueurs. Au final, ce sont quelques points qui ont fait la diffé­rence, j’ai très bien servi en fin de match et cela m’a beau­coup aidé, donc je suis très content de ma performance. »

Pour écrire l’histoire dimanche en finale, en réali­sant le Sunshine Double (qui consiste à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami), Jannik Sinner affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka (22e mondial), facile tombeur d’Arthur Fils (6−2, 6–2).

Publié le samedi 28 mars 2026 à 13:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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