Auteur d’une immense pres­ta­tion pour se défaire du numéro un mondial, Carlos Alcaraz, en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner s’ap­prête à relever un nouveau défi de taille ce dimanche (à partir de 19h) face à Daniil Medvedev, qu’il n’a jamais battu après cinq confrontations.

« Ce sera un match tota­le­ment diffé­rent que celui face à Carlos. Je ne l’ai jamais battu. Nous avons joué la finale à Rotterdam et j’ai gagné un set. Nous avons eu d’autres matches où nous sommes allés jusqu’au troi­sième set. Je vais devoir faire quelques chan­ge­ments et changer un peu ma façon de jouer. Je me sens prêt pour la compé­ti­tion », a déclaré l’Italien qui pourra s’ap­puyer sur son immense confiance accu­mulée lors de ce duel de dingue face à l’Espagnol.