Carlos Alcaraz (19 ans) et Jannik Sinner (21 ans) vont déjà s’af­fronter pour la sixième fois, à l’oc­ca­sion des demi‐finales du Masters 1000 de Miami. Douze jours après leur affron­te­ment au même stade de la compé­ti­tion à Indian Wells et près de sept mois après leur duel épique en quarts de finale de l’US Open. Deux derniers matchs remportés par l’Espagnol tandis que l’Italien avait gagné les deux précé­dents (Alcaraz mène 3–2 face à Sinner).

« Le court est très impor­tant, je l’ai battu sur gazon et sur terre battue, y compris sur une terre battue très lente comme celle d’Umag. Nous avons joué la nuit et c’était assez lent à l’époque. Ici, le court est rapide, donc je ne sais pas, je pense que nous nous sentons tous les deux très bien sur ce type de court, je sais qu’il joue son propre jeu et qu’il se déplace très bien. Donc ce sera diffé­rent », a estimé Jannik Sinner.