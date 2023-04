Lors de la céré­monie de remise des trophées à Miami, Jannik Sinner a révélé s’être senti un peu malade en se réveillant le matin de la finale et au lende­main de son écla­tante victoire contre Carlos Alcaraz. En confé­rence de presse, l’Italien a néan­moins affirmé qu’il n’avait pas hésité à jouer.

« Avec la chaleur, quand vous courez beau­coup, c’est de pire en pire. Quand les rallyes étaient longs aujourd’hui, j’étais en diffi­culté le point suivant ou les deux points suivants. Mais non, ce n’était pas si grave. Encore une fois, je ne veux rien lui enlever. Il a bien joué, il a bien servi. Je n’ai pas eu beau­coup d’oc­ca­sions sur les jeux de retour. C’est pour moi l’un des adver­saires les plus diffi­ciles, c’est certain », a déclaré Sinner, battu par Daniil Medvedev pour la sixième fois en autant de confrontations.