Après avoir surclassé Andrey Rublev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner a fait une décla­ra­tion à Tennis Channel sur le Russe prou­vant que ce dernier manque de plan B. Et il devient un peu trop prévi­sible pour certains de ses adversaires.

« J’ai fait de gros progrès depuis la dernière fois que j’ai joué contre Rublev (il mène désor­mais 3–2 aux confron­ta­tions, ndlr). Mais quand vous affrontez un joueur comme lui, vous savez déjà avant le match quel type de plan de jeu vous devez mettre en place. Et vous devez l’exé­cuter de la meilleure façon possible. Aujourd’hui, je me sentais bien sur le court, je me sentais à l’aise et je savais ce que j’avais à faire, surtout contre Andrey, qui est un joueur très agressif et qui, comme je l’ai dit, sert très bien. J’ai donc essayé de rester agressif et de profiter des oppor­tu­nités qu’il me donnait. »

L’Italien affron­tera Emil Ruusuvuori pour une place dans le dernier carré.