On le dit souvent et c’est une des clés de la réussite au très haut‐niveau : la qualité du staff.
De ce côté là, l’Italien a su faire les bons choix et notamment garder dans son team l’expérimenté australien Daren Cahiil alors qu’il était question la fin de la saison dernière qu’il arrête sa carrière d’entraîneur.
Darren est un élément essentiel de notre équipe, il nous permet de rester soudés . Son expérience est cruciale dans les moments importants, surtout quand les choses ne se passent pas comme prévu. Après les ATP Finals, nous avons eu une discussion intéressante . Nous avons abordé divers sujets, nous nous sommes rapprochés et la situation m’était favorable. Je suis ravi qu’il puisse rester une année de plus , c’est très important pour mon niveau actuel. L’entente entre lui et Simone (Vagnozzi) est excellente. Ils s’entendent à merveille et se font une grande confiance. Sa décision de rester avec moi était excellente »
Publié le lundi 30 mars 2026 à 09:50