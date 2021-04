Si Jannik Sinner n’a que 19 ans et une muscu­la­ture qui peut encore évoluer, il a déjà été « flashé » à des vitesses de coup impres­sion­nantes à Miami, autant en revers qu’en coup droit. D’ailleurs, il est tout simple­ment le joueur le plus puis­sant dans chacune des caté­go­ries avec une vitesse moyenne de 130,3 km/h en coup droit et 118,6 km/h en revers, dépas­sant ainsi des joueurs réputés puis­sants comme Milos Raonic, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz ou Sebastian Korda. Impressionnant.

Average fore­hand speed in Miami (Km/h)



Sinner 130,3

Korda 129,0

Raonic 125,4

Rublev 124,4

Tsitsipas 119,3

Medvedev 118,0



Average back­hand speed in Miami (Km/h)



Sinner 118.6

Korda 112,5

Rublev 107,8

Medvedev 107,7

Hurkacz 105,7

Raonic 104,9



Via @GeorgeSpalluto pic.twitter.com/Jee0h8X7pl — Jannik Sinner Updates (@JannikSinner_Up) April 6, 2021