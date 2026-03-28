Jannik Sinner n’a jamais été aussi proche d’un « Sunshine Double », qui consiste à remporter consécutivement les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.
En s’imposant contre Alexander Zverev en demi‐finales en Floride (6−3, 7–6 [4]), le numéro 2 mondial a remporté une septième victoire consécutive contre l’Allemand et enregistré une 16e victoire d’affilée en Masters 1000 sans concéder le moindre set, améliorant le record chipé à Novak Djokovic en cours de tournoi.
« Indian Wells et Miami sont deux tournois complètement différents, avec des conditions différentes. Venir ici pour essayer de produire du bon tennis, c’était mon objectif principal. Me retrouver à nouveau en finale, ça signifie beaucoup pour moi. Évidemment, on va essayer de donner le maximum dimanche. Mais en même temps, quoi qu’il arrive, ça a été une incroyable série. Mon objectif était d’essayer de disputer autant de matchs que possible. Je ne pouvais pas faire mieux. Je suis très heureux. Contre Zverev, c’était un match très difficile. Il a joué un tennis incroyable. J’ai très bien servi à la fin. Surtout dans les moments décisifs. Je suis très heureux… ça compte beaucoup pour moi », a déclaré l’Italien lors de l’interview sur le court après sa qualification en finale.
Jannik Sinner after beating Zverev to reach Miami final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026
“What pleases you more, the level itself that you’ve shown or the fact that you’ve been able to reproduce this level day after day?”
Jannik : “That’s a good question. I don’t know. Two completely different tournaments,… pic.twitter.com/J7piSgZs3B
Pour écrire l’histoire dimanche, Jannik Sinner affrontera le Tchèque Jiri Lehecka (22e mondial), facile tombeur d’Arthur Fils (6−2, 6–2).
Publié le samedi 28 mars 2026 à 08:10