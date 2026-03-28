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Sinner, encore écoeu­rant face à Zverev en demi‐finales : « Il a joué un tennis incroyable »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner n’a jamais été aussi proche d’un « Sunshine Double », qui consiste à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

En s’im­po­sant contre Alexander Zverev en demi‐finales en Floride (6−3, 7–6 [4]), le numéro 2 mondial a remporté une septième victoire consé­cu­tive contre l’Allemand et enre­gistré une 16e victoire d’af­filée en Masters 1000 sans concéder le moindre set, amélio­rant le record chipé à Novak Djokovic en cours de tournoi.

« Indian Wells et Miami sont deux tour­nois complè­te­ment diffé­rents, avec des condi­tions diffé­rentes. Venir ici pour essayer de produire du bon tennis, c’était mon objectif prin­cipal. Me retrouver à nouveau en finale, ça signifie beau­coup pour moi. Évidemment, on va essayer de donner le maximum dimanche. Mais en même temps, quoi qu’il arrive, ça a été une incroyable série. Mon objectif était d’es­sayer de disputer autant de matchs que possible. Je ne pouvais pas faire mieux. Je suis très heureux. Contre Zverev, c’était un match très diffi­cile. Il a joué un tennis incroyable. J’ai très bien servi à la fin. Surtout dans les moments déci­sifs. Je suis très heureux… ça compte beau­coup pour moi », a déclaré l’Italien lors de l’in­ter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion en finale. 

Pour écrire l’his­toire dimanche, Jannik Sinner affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka (22e mondial), facile tombeur d’Arthur Fils (6−2, 6–2).

Publié le samedi 28 mars 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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