Jannik Sinner n’a jamais été aussi proche d’un « Sunshine Double », qui consiste à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

En s’im­po­sant contre Alexander Zverev en demi‐finales en Floride (6−3, 7–6 [4]), le numéro 2 mondial a remporté une septième victoire consé­cu­tive contre l’Allemand et enre­gistré une 16e victoire d’af­filée en Masters 1000 sans concéder le moindre set, amélio­rant le record chipé à Novak Djokovic en cours de tournoi.

« Indian Wells et Miami sont deux tour­nois complè­te­ment diffé­rents, avec des condi­tions diffé­rentes. Venir ici pour essayer de produire du bon tennis, c’était mon objectif prin­cipal. Me retrouver à nouveau en finale, ça signifie beau­coup pour moi. Évidemment, on va essayer de donner le maximum dimanche. Mais en même temps, quoi qu’il arrive, ça a été une incroyable série. Mon objectif était d’es­sayer de disputer autant de matchs que possible. Je ne pouvais pas faire mieux. Je suis très heureux. Contre Zverev, c’était un match très diffi­cile. Il a joué un tennis incroyable. J’ai très bien servi à la fin. Surtout dans les moments déci­sifs. Je suis très heureux… ça compte beau­coup pour moi », a déclaré l’Italien lors de l’in­ter­view sur le court après sa quali­fi­ca­tion en finale.

Jannik Sinner after beating Zverev to reach Miami final



“What pleases you more, the level itself that you’ve shown or the fact that you’ve been able to repro­duce this level day after day?”



Jannik : “That’s a good ques­tion. I don’t know. Two comple­tely different tour­na­ments,… pic.twitter.com/J7piSgZs3B — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026

Pour écrire l’his­toire dimanche, Jannik Sinner affron­tera le Tchèque Jiri Lehecka (22e mondial), facile tombeur d’Arthur Fils (6−2, 6–2).