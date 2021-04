19 ans, toutes ses dents et un dernier jeu stra­to­sphé­rique où il enchaîne les points gagnants sans trem­bler. Auparavant, l’es­poir italien avait été logi­que­ment chahuté par un Bautista Agut en grande forme. Mais au fil du match, Jannik prenait la mesure de son adver­saire et commen­çait à imposer son rythme. Son revers fonc­tion­nait à merveille et son calme olym­pien qui risque de devenir légen­daire lui permet­tait de boucler cette demi‐finale en trois manches : 5–7, 6–4, 6–4.

Vu le niveau affiché, Jannik peut vrai­ment espérer soulever le trophée ce dimanche. A 19 ans, il rejoin­drait forcé­ment les plus grands joueurs de l’his­toire du tennis.