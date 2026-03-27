Qualifié pour le dernier carré après avoir dominé aisé­ment Frances Tiafoe, Jannik a répondu à l’idée d’être un affamé sur le court après ce succès lors de la tradi­tion­nelle inter­view sur le court. L’Italien a surtout insisté sur l’idée de bien finir cette tournée sur dur avant de se projeter sur la saison sur terre‐battue où d’autres défis l’at­tendent, on pense natu­rel­le­ment à Rome et aussi à Roland‐Garros.

« Affamé, je pense que c’est assez naturel. Mentalement, il faut être… au moins ce que j’essaie de faire, c’est rester calme et détendu aussi hors du court. J’ai joué beau­coup de tennis ces 4 dernières semaines avec toutes les séances d’entraînement et tout. J’essaie de conti­nuer. Je sais que c’est mon dernier tournoi sur dur avant de passer sur terre battue. Je suis très heureux d’atteindre au moins les demi‐finales encore une fois et on verra comment ça se passe »

En demi‐finale, Jannik va défier Zverev qui a laminé Cerundolo (6−1, 6–2). Ce sera la 12ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter, l’Italien mène 7 à 4.