Accueil ATP ATP - Miami

Sinner facile vain­queur de Tiafoe : « Ce que j’essaie de faire, c’est rester calme et détendu »

Par
Jean Muller
-
321

Qualifié pour le dernier carré après avoir dominé aisé­ment Frances Tiafoe, Jannik a répondu à l’idée d’être un affamé sur le court après ce succès lors de la tradi­tion­nelle inter­view sur le court. L’Italien a surtout insisté sur l’idée de bien finir cette tournée sur dur avant de se projeter sur la saison sur terre‐battue où d’autres défis l’at­tendent, on pense natu­rel­le­ment à Rome et aussi à Roland‐Garros.

« Affamé, je pense que c’est assez naturel. Mentalement, il faut être… au moins ce que j’essaie de faire, c’est rester calme et détendu aussi hors du court. J’ai joué beau­coup de tennis ces 4 dernières semaines avec toutes les séances d’entraînement et tout. J’essaie de conti­nuer. Je sais que c’est mon dernier tournoi sur dur avant de passer sur terre battue. Je suis très heureux d’atteindre au moins les demi‐finales encore une fois et on verra comment ça se passe »

En demi‐finale, Jannik va défier Zverev qui a laminé Cerundolo (6−1, 6–2). Ce sera la 12ème fois que les deux cham­pions vont s’af­fronter, l’Italien mène 7 à 4.

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 08:43

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.