Ce Masters 1000 de Miami se démar­quait déjà par son côté inédit avant même qu’il ait commencé, en l’ab­sence de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer et même Dominic Thiem. Qui allait en profiter ? Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev ? Aucun de ces noms. Deux joueurs ont tiré leur épingle du jeu. Le talen­tueux italien de 19 ans Jannik Sinner, et le toujours promet­teur Hubert Hurkacz, dans l’at­tente de passer un nouveau cap à 24 ans. Les deux joueurs, presque meilleurs amis sur le circuit, et coéqui­piers à quelques reprises en double, s’af­frontent pour le match le plus impor­tant de leur carrière. Et pour la première fois. Ils comp­ta­bi­lisent aussi tous les deux deux titres pour deux finales, dont un chacun depuis le début de la saison.

Pour accen­tuer sur le côté indécis de cette finale, Sinner et Hurkacz ont passé le même temps sur le court, à quatre petites minutes près. Le parcours du polo­nais paraît jusqu’ici un peu plus corsé avec Shapovalov, Raonic, Tsitsipas et Rublev. Sinner s’est lui débar­rassé entre autres de Khachanov, Ruusuvuori, Bublik et Bautista Agut.

Alors sur quoi peut se jouer cette finale ? La supé­rio­rité de Sinner en revers ? La variété dans le jeu d’Hurkacz ? La puis­sance de l’Italien ? La lenteur du court à l’avan­tage du polonais ?

Rendez‐vous à 19h fran­çaise pour les réponses à toutes ces questions.