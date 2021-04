Jannik Sinner est épatant. Qualifié pour sa première demi‐finale en carrière sur le Masters 1000 de Miami à seule­ment 19 ans, l’Italien surprend par sa matu­rité, autant sur le court qu’en dehors. Formé depuis l’âge de 13 ans par Riccardo Piatti, l’ac­tuel 31e joueur mondial s’est confié après sa victoire face à Bublik. Et son discours est presque trop modeste. On dirait presque du Rafa dans le texte.

« La première chose qu’il faut garder à l’es­prit est que je n’ai que 19 ans, j’ai encore tout à améliorer. Le plus impor­tant est de se concen­trer sur chaque point, et de donner le meilleur de vous‐même à chaque séance d’en­traî­ne­ment et à chaque match. Si vous faites cela, de bonnes choses se passe­ront. J’ai encore une bonne marge de progres­sion. L’année prochaine, je serais proba­ble­ment un autre joueur, et un an plus tard, je serais surement encore un joueur tota­le­ment diffé­rent. Je vais conti­nuer à changer, cela ne fait aucun doute. »