Trop fort pour Emil Ruusuvuori (6−3, 6–1) en quarts de finale, Jannik Sinner atteint le dernier carré du Masters 1000 de Miami, comme à Indian Wells dix jours plus tôt. Et il aura peut‐être l’oc­ca­sion de prendre sa revanche sur Carlos Alcaraz, à condi­tion que ce dernier écarte Taylor Fritz, ce qui est loin d’être fait d’au­tant que le match entre l’Espagnol et l’Américain a été repoussé à ce jeudi en raison de la pluie.

« Je suis sûr que Carlos et Taylor auront une oppo­si­tion diffi­cile. Si je joue contre Taylor, ce sera tota­le­ment diffé­rent de si je joue contre Carlos, parce que Carlos est capable de varier un peu plus. Après notre match à Indian Wells, si nous nous rencon­trons à nouveau ici, ce serait une excel­lente nouvelle, je serais heureux de le rejouer, j’at­tends toujours ces matchs avec impa­tience. Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, ce sont ces matches qui vous font progresser. Ici, le court est diffé­rent, donc j’ai hâte d’y être, nous verrons si le résultat sera meilleur ou pire que la dernière fois. Le court est très impor­tant, j’ai déjà gagné sur gazon et sur terre battue, y compris sur une terre battue très lente comme celle d’Umag. Nous avons joué la nuit et c’était assez lent à l’époque. Ici, le court est rapide et je pense que nous nous sentons tous les deux très bien sur ce type de court, je sais qu’il joue son propre jeu et qu’il se déplace très bien, donc ce sera diffé­rent. Nous le saurons après le match, pour l’ins­tant il doit affronter Taylor, qui sert très bien, donc je ne veux pas parler d’un éven­tuel match contre Carlos pour l’ins­tant, nous devons d’abord voir ce qui se passe », a déclaré l’Italien.

Quoi qu’il en soit le 11e mondial aura un avan­tage. Il aura un jour de repos supplé­men­taire que son adver­saire avant sa demie de vendredi.