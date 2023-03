Qualifiée pour sa deuxième demi‐finale de suite en Masters 1000 à Miami, après Indian Wells, Jannik Sinner, qui s’est dans un premier temps exprimé sur un éven­tuel nouveau duel face à Carlos Alcaraz, qui affronte Taylor Fritz cette nuit (pas avant 1h du matin), a égale­ment évoqué sa poly­va­lence tout en regret­tant que la saison de terre battue arrive trop vite à son goût.

« Je sens que je peux bien jouer sur toutes les surfaces, j’ai déjà fait des quarts de finale en Grand Chelem sur les trois surfaces diffé­rentes. De plus, le fait d’être plus fort physi­que­ment vous aide beau­coup car, lorsque la balle rebondit un peu plus bas, si vous avez un peu plus de force, vous pouvez jouer un peu plus avec cela. Nous allons voir cette année sur terre battue comment je peux gérer cette nouvelle situa­tion, même si cette saison je n’aurai pas beau­coup de temps pour m’adapter à la terre battue, Monte Carlo arrive trop tôt. J’espère que mes résul­tats montre­ront que je peux bien jouer sur toutes les surfaces. »