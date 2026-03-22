Invité à s’ex­primer sur la diffé­rence entre jouer contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, la sortie de Joao Fonseca a fait beau­coup parler. Le Brésilien esti­mait « qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Sinner ressemble davan­tage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfec­tion ».

Présent sur le plateau de Tennis Chanel, après une entrée en lice maîtrisée contre Damir Dzumhur (6−3, 6–3), le numéro deux mondial a réagit aux propos de son cadet. Loin de vouloir créer la polé­mique, l’Italien a simple­ment donné raison à Fonseca.

Jannik Sinner on João Fonseca compa­ri­sons :



🦊 Coming from a player who has played against me a week before and now Carlos here, it was the perfect expla­na­tion. He’s incre­dibly talented […] I wish him only the best, I’m a big fan of him. pic.twitter.com/s59OgeieJd — janniksin archive (@sinnarchive) March 21, 2026

« Il a raison, c’est le point de vue parfait. Venant d’un joueur qui a joué contre moi la semaine d’avant et main­te­nant Carlos ici… C’était l’ex­pli­ca­tion parfaite. C’est un talent incroyable. Je ne lui souhaite que le meilleur. Il joue à un niveau de tennis incroya­ble­ment élevé. Je crois qu’il va faire d’énormes progrès. Il a une très, très bonne équipe derrière lui. Et aussi une très, très bonne famille, on dirait, et c’est aussi très impor­tant. Je suis un grand fan de lui. C’est génial ».