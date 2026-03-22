Invité à s’exprimer sur la différence entre jouer contre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, la sortie de Joao Fonseca a fait beaucoup parler. Le Brésilien estimait « qu’Alcaraz a plus d’armes que Sinner. Sinner ressemble davantage à un robot qui se contente de frapper la balle et fait tout à la perfection ».
Présent sur le plateau de Tennis Chanel, après une entrée en lice maîtrisée contre Damir Dzumhur (6−3, 6–3), le numéro deux mondial a réagit aux propos de son cadet. Loin de vouloir créer la polémique, l’Italien a simplement donné raison à Fonseca.
« Il a raison, c’est le point de vue parfait. Venant d’un joueur qui a joué contre moi la semaine d’avant et maintenant Carlos ici… C’était l’explication parfaite. C’est un talent incroyable. Je ne lui souhaite que le meilleur. Il joue à un niveau de tennis incroyablement élevé. Je crois qu’il va faire d’énormes progrès. Il a une très, très bonne équipe derrière lui. Et aussi une très, très bonne famille, on dirait, et c’est aussi très important. Je suis un grand fan de lui. C’est génial ».
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 08:43