« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adversaires jouent à un niveau vraiment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », déclarait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troisième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.
Le numéro 1 mondial a fait une déclaration dans le même sens après sa défaite contre Sebastian Korda au troisième tour du Masters 1000 de Miami dimanche soir : « Quand les joueurs m’affrontent, ils n’ont pas la même pression que contre d’autres joueurs. »
Vainqueur de ses 14 derniers matchs en Masters 1000 sans concéder le moindre set, Jannik Sinner a lui aussi été interrogé sur une prétendue cible qu’il aurait dans le dos, poussant ses adversaires à jouer leur meilleur tennis face à lui. Et il a livré une réponse différente de son rival.
« J’essaie de traiter chaque adversaire de la même manière. J’ai beaucoup de respect pour tout le monde. J’essaie simplement de donner le meilleur de moi‐même et de contrôler ce que je peux. Le reste ne dépend pas de moi. Si l’adversaire joue mieux, il faut l’accepter », a déclaré le numéro 2 mondial sur le plateau de Tennis Channel près sa victoire difficile contre Alex Michelsen (40e mondial) : 7–5, 7–6(4).
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 12:29