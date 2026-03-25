« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adver­saires jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés », décla­rait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Le numéro 1 mondial a fait une décla­ra­tion dans le même sens après sa défaite contre Sebastian Korda au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami dimanche soir : « Quand les joueurs m’affrontent, ils n’ont pas la même pres­sion que contre d’autres joueurs. »

Vainqueur de ses 14 derniers matchs en Masters 1000 sans concéder le moindre set, Jannik Sinner a lui aussi été inter­rogé sur une prétendue cible qu’il aurait dans le dos, pous­sant ses adver­saires à jouer leur meilleur tennis face à lui. Et il a livré une réponse diffé­rente de son rival.

« J’essaie de traiter chaque adver­saire de la même manière. J’ai beau­coup de respect pour tout le monde. J’essaie simple­ment de donner le meilleur de moi‐même et de contrôler ce que je peux. Le reste ne dépend pas de moi. Si l’adversaire joue mieux, il faut l’accepter », a déclaré le numéro 2 mondial sur le plateau de Tennis Channel près sa victoire diffi­cile contre Alex Michelsen (40e mondial) : 7–5, 7–6(4).