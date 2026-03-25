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Sinner répond indi­rec­te­ment à Alcaraz : « Si l’adversaire joue mieux, il faut l’accepter »

Par
Baptiste Mulatier
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« Pour être honnête, je suis parfois fatigué de jouer contre Roger Federer à chaque tour. J’ai l’impression que mes adver­saires jouent à un niveau vrai­ment incroyable. Je ne sais pas si je me trompe, mais j’ai l’impression que c’est toujours contre moi. S’ils jouaient à ce niveau à chaque match, ils devraient être mieux classés »décla­rait Carlos Alcaraz après sa victoire contre le Français Arthur Rinderknech au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells.

Le numéro 1 mondial a fait une décla­ra­tion dans le même sens après sa défaite contre Sebastian Korda au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami dimanche soir : « Quand les joueurs m’affrontent, ils n’ont pas la même pres­sion que contre d’autres joueurs. »

Vainqueur de ses 14 derniers matchs en Masters 1000 sans concéder le moindre set, Jannik Sinner a lui aussi été inter­rogé sur une prétendue cible qu’il aurait dans le dos, pous­sant ses adver­saires à jouer leur meilleur tennis face à lui. Et il a livré une réponse diffé­rente de son rival. 

« J’essaie de traiter chaque adver­saire de la même manière. J’ai beau­coup de respect pour tout le monde. J’essaie simple­ment de donner le meilleur de moi‐même et de contrôler ce que je peux. Le reste ne dépend pas de moi. Si l’adversaire joue mieux, il faut l’accepter », a déclaré le numéro 2 mondial sur le plateau de Tennis Channel près sa victoire diffi­cile contre Alex Michelsen (40e mondial) : 7–5, 7–6(4).

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 12:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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